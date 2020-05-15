Шмигаль обговорив макрофінансову допомогу ЄС з віце-президентом Єврокомісії

"Звірив записи з Валдісом Домбровскісом, віце-президентом Європейської комісії. Україна твердо стоїть на шляху реформ, незважаючи на пандемію COVID-19. Дякуємо ЄС за значиму підтримку. Разом легше долати труднощі", - написав український Прем'єр про переговори в своєму Twitter.

Також деталями розмови поділився і сам Домбровскіс.

"Поговорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем про останні події та вплив COVID-19 на економіку Європи і України, а також про макрофінансову допомогу. Вітаємо голосування Верховної Ради з банківського законодавства, яке допоможе розблокувати черговий транш МВФ", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, раніше комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Європейський Союз готовий надати Україні макрофінансову допомогу у 500 млн євро відразу після схвалення МВФ рішення про подальшу співпрацю з Києвом.