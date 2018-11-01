Школярка потрапила під колеса поїзда у Харківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Харківській області 16-річна школярка, яка вирішила перейти колії на нерегульованому переїзді, потрапила під потяг. Про це повідомив відділ комунікації обласного управління поліції, передає УНН.
"Нещасний випадок стався сьогодні близько 12:00 у смт Шевченкове. Дівчина знаходилася на залізничній станції та вирішила перейти колії на нерегульованому переїзді. У цей час з обох боків рухалися потяги. Один з них, який прямував до Куп'янська, вона пропустила, а інший не помітила. У результаті дівчинку збив маневровий потяг. Машиніст тепловозу зробив екстрене гальмування, однак зупинитися не зміг через завантажені вагони", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок події 16-річну дівчину у стані шоку доставили до реанімації з діагнозом "травматична ампутація правої гомілки".
Рух потягів на цій ділянці був припинений на півтори години. Наразі поліція вирішує питання щодо внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, у Львівській області 17-річна дівчина потрапила під колеса потяга. Внаслідок інциденту вона загинула.