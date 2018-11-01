Школьница попала под колеса поезда в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Харьковской области 16-летняя школьница, которая решила перейти железнодорожные пути на нерегулируемом переезде, попала под поезд. Об этом сообщил отдел коммуникации областного управления полиции, передает УНН.
"Несчастный случай произошел сегодня около 12:00 в пгт Шевченково. Девушка находилась на железнодорожной станции и решила перейти пути на нерегулируемом переезде. В это время с обеих сторон двигались поезда. Один из них, который направлялся в Купянск, она пропустила, а другой не заметила. В результате девочку сбил маневровый поезд. Машинист тепловоза совершил экстренное торможение, однако остановиться не смог из-за загруженных вагонов", – говорится в сообщении.
В результате происшествия 16-летнюю девушку в состоянии шока доставили в реанимацию с диагнозом "травматическая ампутация правой голени".
Движение поездов на этом участке было приостановлено на полтора часа. В настоящее время полиция решает вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, во Львовской области 17-летняя девушка попала под колеса поезда. В результате инцидента она погибла.