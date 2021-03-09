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Школярі влаштували танці для TikTok на могилах в Луцьку: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Учні однієї зі шкіл Луцька танцювали на могилах та фотографувалися з портретами померлих людей. Поліція відкрила провадження через наругу над могилами. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Волинської області.

Цитата

На запитання чи відкрито провадження через танці школярів на могилах та фотографування з портретами померлих людей в Луцьку, в пресслужбі відповіли: “Внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 297 ККУ, йдеться про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Триває слідство під час якого будуть з’ясовані всі обставини”.

Деталі

Так, школярі вирішили на могилах знімати відео в Тік Ток. Пізніше підлітки вибачилися за свої дії.

Доповнення

Нагадаємо, підлітки у Бердянську Запорізької області підпалили 12-річного хлопця, бо хотіли зняти “круте” відео.

На Миколаївщині поліцейські встановили зловмисника, який скоїв наругу над понад сотнею могил.

Українські Національні Новини

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