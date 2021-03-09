Школьники устроили танцы для TikTok на могилах в Луцке: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Ученики одной из школ Луцка танцевали на могилах и фотографировались с портретами умерших людей. Полиция открыла производство из-за надругательства над могилами. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе полиции Волынской области.
Цитата
На вопрос открыто ли производство из-за танцев школьников на могилах и фотографирования с портретами умерших людей в Луцке, в пресс-службе ответили: “Внесенные сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 297 УК, речь идет о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Продолжается следствие во время которого будут выяснены все обстоятельства”.
Детали
Так, школьники решили на могилах снимать видео в Тик Ток. Позже подростки извинились за свои действия.
Дополнение
Напомним, подростки в Бердянске Запорожской области подожгли 12-летнего парня, потому что хотели снять “крутое” видео.
В Николаевской области полицейские установили злоумышленника, который совершил надругательство над более чем сотней могил.