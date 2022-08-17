Шкодить екології: в ОП пояснили, чому Керченський міст мають демонтувати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Керченський міст є об’єктом незаконного будівництва та шкодить екології, тому його мають демонтувати. На цьому у своєму Twitter наголосив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
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“Щодо Керченського мосту. У міжнародному праві зафіксовано: Крим – це Україна. А тому цей міст – банальний об'єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження якого Україна не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні – не суттєво”, – наголосив Подоляк.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ вдарять по Керченському мосту, коли буде наказ. Він додав, що цей міст не єдина ціль знищення.