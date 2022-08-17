Шкодить екології: в ОП пояснили, чому Керченський міст мають демонтувати

Цитата

“Щодо Керченського мосту. У міжнародному праві зафіксовано: Крим – це Україна. А тому цей міст – банальний об'єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження якого Україна не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні – не суттєво”, – наголосив Подоляк.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ вдарять по Керченському мосту, коли буде наказ. Він додав, що цей міст не єдина ціль знищення.