Шістнадцять очок Леня допомогли "Атланті" здобути восьмий виграш в сезоні НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. "Атланта Хокс" центрового збірної України Олексія Леня приймала "Індіану" у грі НБА, передає кореспондент УНН.
Лень з’явився з лави запасних у матчі і вже у першій чверті вніс ваговий внесок перевагу “Хокс”, закинувши два штрафні, а також слем-данк і кілька разів додавши м’яч після промахів партнерів. Ще один результативний проміжок уродженець Антрациту продемонстрував у третій чверті та загалом провів багато ігрового часу після великої перерви завдяки продуктивній грі на обох кінцях паркету, які допомогли “Атланті” перервати серію.
Відзначимо, що українець провів на майданчику 27 хвилин, за які набрав 16 очок (6/7 двоочкових, 0/1 триочкових, 4/4 штрафних), 9 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення, 3 блок- шота при 1 втраті і 1 персональному зауваженні.
Додамо, “Хокс” з 8 виграшами і 28 поразками замикають таблицю Східної конференції НБА.