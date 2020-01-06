Шестнадцать очков Леня помогли "Атланте" одержать восьмой выигрыш в сезоне НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. “Атланта Хокс” центрового сборной Украины Алексея Леня принимала “Индиану” в игре НБА, передает корреспондент УНН.
Лень появился со скамейки запасных в матче и уже в первой четверти внес весовой вклад преимущество “Хокс”, забросив два штрафных, а также слэм-данк и несколько раз добавив мяч после промахов партнеров. Еще один результативный промежуток уроженец Антрацита продемонстрировал в третьей четверти и в целом провел много игрового времени после большого перерыва благодаря продуктивной игре на обоих концах паркета, которые помогли “Атланте” прервать серию.
Отметим, что украинец провел на площадке 27 минут, за которые набрал 16 очков (6/7 двухочковых, 0/1 трехочковых, 4/4 штрафных), 9 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 3 блок шота при 1 потере и 1 персональном замечании.
Добавим, “Хокс” с 8 выигрышами и 28 поражениями замыкает таблицу Восточной конференции НБА.