Шестнадцать очков Леня помогли "Атланте" одержать восьмой выигрыш в сезоне НБА

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113014 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117378 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115831 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131812 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106715 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108741 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108632 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131960 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130720 просмотра

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Шестнадцать очков Леня помогли "Атланте" одержать восьмой выигрыш в сезоне НБА

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КИЕВ. 6 января. УНН. “Атланта Хокс” центрового сборной Украины Алексея Леня принимала “Индиану” в игре НБА, передает корреспондент УНН.

Лень появился со скамейки запасных в матче и уже в первой четверти внес весовой вклад преимущество “Хокс”, забросив два штрафных, а также слэм-данк и несколько раз добавив мяч после промахов партнеров. Еще один результативный промежуток уроженец Антрацита продемонстрировал в третьей четверти и в целом провел много игрового времени после большого перерыва благодаря продуктивной игре на обоих концах паркета, которые помогли “Атланте” прервать серию.

Отметим, что украинец провел на площадке 27 минут, за которые набрал 16 очков (6/7 двухочковых, 0/1 трехочковых, 4/4 штрафных), 9 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 3 блок шота при 1 потере и 1 персональном замечании.

Добавим, “Хокс” с 8 выигрышами и 28 поражениями замыкает таблицу Восточной конференции НБА.

Украинские Национальные Новости

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