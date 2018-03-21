Шевченко виразив бажання мати вищий рівень конкуренції в збірній

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Харкові на стадіоні “Металіст” відбулася прес-конференція головного тренера збірної України — Андрія Шевченка, присвячена підготовці до товариських матчів із Саудівською Аравією та Японією, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

“Якщо відверто, то хотілося б, аби конкуренція була вище. Деякі гравці не мають практики у своїх клубах, але ми все одно викликаємо їх, адже їхній рівень вищий за рівень тих виконавців, яких ми переглядаємо в інших командах. Доводиться йти на такий крок”, — сказав рульовий “жовто-блакитних”.

Про не виклик до лав збірної форварда турецького “Аксіхару” Євгена Селезньова: “я розмовляв із ним (Селезньовим — ред.). Так, він перебуває у гарній формі, стабільно грає та забиває. Але я пояснив йому, що нам зараз хотілося подивитися молодих гравців його амплуа — Яремчука, ще раз переглянути Бєсєдіна. Євген зрозумів мене, він залишається кандидатом до збірної”.

Як повідомлялося раніше, погодні умови можуть стати на заваді проведення “синьо-жовтих” тренування у Харкові.

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