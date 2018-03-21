Шевченко выразил желание иметь более высокий уровень конкуренции в сборной

“Если откровенно, то хотелось бы, чтобы конкуренция была выше. Некоторые игроки не имеют практики в своих клубах, но мы все равно вызываем их, ведь их уровень выше уровня тех исполнителей, которых мы просматриваем в других командах. Приходится идти на такой шаг”, — сказал рулевой “желто-синих”.

О не вызове в сборную форварда турецкого “Аксихару” Евгения Селезнева: “я разговаривал с ним (Селезневым — ред.). Да, он находится в хорошей форме, стабильно играет и забивает. Но я объяснил ему, что нам сейчас хотелось посмотреть молодых игроков его амплуа — Яремчука, еще раз пересмотреть Беседина. Евгений понял меня, он остается кандидатом в сборную”.

Как сообщалось ранее, погодные условия могут стать препятствием для проведения “сине-желтых” тренировки в Харькове.