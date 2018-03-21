Шевченко выразил желание иметь более высокий уровень конкуренции в сборной

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15546 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20344 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66011 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75441 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102032 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109182 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116557 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121902 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133019 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146782 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Шевченко выразил желание иметь более высокий уровень конкуренции в сборной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В Харькове на стадионе “Металлист” состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины — Андрея Шевченко, посвященная подготовке к товарищеским матчам с Саудовской Аравией и Японией, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

“Если откровенно, то хотелось бы, чтобы конкуренция была выше. Некоторые игроки не имеют практики в своих клубах, но мы все равно вызываем их, ведь их уровень выше уровня тех исполнителей, которых мы просматриваем в других командах. Приходится идти на такой шаг”, — сказал рулевой “желто-синих”.

О не вызове в сборную форварда турецкого “Аксихару” Евгения Селезнева: “я разговаривал с ним (Селезневым — ред.). Да, он находится в хорошей форме, стабильно играет и забивает. Но я объяснил ему, что нам сейчас хотелось посмотреть молодых игроков его амплуа — Яремчука, еще раз пересмотреть Беседина. Евгений понял меня, он остается кандидатом в сборную”.

Как сообщалось ранее, погодные условия могут стать препятствием для проведения “сине-желтых” тренировки в Харькове.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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