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Шевченко: вболіватиму у фіналі ЧС-2018 за Хорватію

Шевченко: вболіватиму у фіналі ЧС-2018 за Хорватію

Київ • УНН

 • 10337 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не був здивований виходу Хорватії в фінал ЧС-2018 і саме за “шашкових” планує вболівати у вирішальному матчі, повідомляє УНН з посиланням на Zbirna.

“У хорватів дуже збалансований колектив — компактний в усіх відношеннях. Вони добре прессингують не тільки на своїй половині поля, а і атакують теж великими силами. Зараз у збірній Хорватії все добре склалося. Там зібрані футболісти, які не чекають боротьби на полі — вони її постійно шукають. Ніколи не розкриваються, грають дуже грамотно. У них давно такий малюнок і така структура гри. Але тепер з’явився баланс. І дуже важливо, що всі виконавці добре готові фізично і мотивовані. Адже це грандіозний шанс для маленької країни виграти чемпіонат світу з футболу. Повторюся, мені хорвати завжди імпонували. Там виступало багато моїх друзів. У фіналі я буду вболівати за збірну Хорватії”, — зізнався тренер збірної України.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться фінальний поєдинок ЧС-2018.

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