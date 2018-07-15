Шевченко: вболіватиму у фіналі ЧС-2018 за Хорватію

“У хорватів дуже збалансований колектив — компактний в усіх відношеннях. Вони добре прессингують не тільки на своїй половині поля, а і атакують теж великими силами. Зараз у збірній Хорватії все добре склалося. Там зібрані футболісти, які не чекають боротьби на полі — вони її постійно шукають. Ніколи не розкриваються, грають дуже грамотно. У них давно такий малюнок і така структура гри. Але тепер з’явився баланс. І дуже важливо, що всі виконавці добре готові фізично і мотивовані. Адже це грандіозний шанс для маленької країни виграти чемпіонат світу з футболу. Повторюся, мені хорвати завжди імпонували. Там виступало багато моїх друзів. У фіналі я буду вболівати за збірну Хорватії”, — зізнався тренер збірної України.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться фінальний поєдинок ЧС-2018.