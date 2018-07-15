Шевченко: буду болеть в финале ЧМ-2018 за Хорватию

"У хорватов очень сбалансированный коллектив - компактный во всех отношениях. Они хорошо прессингуют не только на своей половине поля, а и атакуют тоже большими силами. Сейчас в сборной Хорватии все хорошо сложилось. Там собраны футболисты, которые не ждут борьбы на поле - они ее постоянно ищут. Никогда не раскрываются, играют очень грамотно. У них давно такой рисунок и такая структура игры. Но теперь появился баланс. И очень важно, что все исполнители хорошо готовы физически и мотивированы. Ведь это грандиозный шанс для маленькой страны выиграть чемпионат мира по футболу. Повторюсь, мне хорваты всегда импонировали. Там выступало много моих друзей. В финале я буду болеть за сборную Хорватии", - признался тренер сборной Украины.

Напомним, сегодня состоится финальный поединок ЧМ-2018.