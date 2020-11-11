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Шевченко розповів про прогрес збірної Польщі напередодні гри із Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопад. УНН. Напередодні товариського матчу з командою Польщі головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

“Я радий, що ми зіграємо із цим суперником. За останнє десятиліття Польща дуже додала як команда, з’явилися сильні гравці. Ми раді зустрітися з таким опонентом, хоч зараз і не найкращий час у зв’язку з COVID-19. Гадаю, Єжи Бженчек, як і я, планує завтра дати можливість зіграти й проявити себе футболістам, які грали менше. Але все одно я думаю, що матч буде напруженим”, — підкреслив Шевченко.

Також коуч відзначив, що гра вийде цікавою навіть не за оптимальних складів збірних.

“Кожна зі збірних вирішує свої певні завдання. Ми прекрасно розуміємо, що попереду офіційні поєдинки. У тренера поляків також є завдання підготувати команду, збалансувати її так, щоб основні футболісти були свіжими на ключові матчі. Ми також враховуємо ці моменти. Але незалежно від того, хто вийде на поле, я впевнений, що ми постараємося сформувати максимально бойові склади, тому гра вийде цікавою”, — додав Шевченко.

Зауважимо, що гра Польща — Україна пройде у Хожуві вже сьогодні.

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