Шевченко розповів про прогрес збірної Польщі напередодні гри із Україною

“Я радий, що ми зіграємо із цим суперником. За останнє десятиліття Польща дуже додала як команда, з’явилися сильні гравці. Ми раді зустрітися з таким опонентом, хоч зараз і не найкращий час у зв’язку з COVID-19. Гадаю, Єжи Бженчек, як і я, планує завтра дати можливість зіграти й проявити себе футболістам, які грали менше. Але все одно я думаю, що матч буде напруженим”, — підкреслив Шевченко.

Також коуч відзначив, що гра вийде цікавою навіть не за оптимальних складів збірних.

“Кожна зі збірних вирішує свої певні завдання. Ми прекрасно розуміємо, що попереду офіційні поєдинки. У тренера поляків також є завдання підготувати команду, збалансувати її так, щоб основні футболісти були свіжими на ключові матчі. Ми також враховуємо ці моменти. Але незалежно від того, хто вийде на поле, я впевнений, що ми постараємося сформувати максимально бойові склади, тому гра вийде цікавою”, — додав Шевченко.

Зауважимо, що гра Польща — Україна пройде у Хожуві вже сьогодні.