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Шевченко назвав лідера збірної України на Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, хто найбільше прогресував з футболістів за час його роботи з командою та пригадав лідера "синьо-жовтих". Слова фахівця наводить Tribuna.com, повідомляє УНН.

Шевченко беззаперечним лідером "синьо-жовтих" на Євро-2020 назвав представника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка.

Цитата:

"Є різні періоди - 3-4 місяці хтось знаходиться в кращій формі. Лідером на чемпіонаті Європи однозначно був Андрій Ярмоленко. Не маючи ігрової практики, він приїхав - і з перших днів ми бачили цю іскру в очах", - заявив Шевченко.

Також він пригадав про прогрес гравців під його орудою.

"Однозначно, Малиновський і Зінченко. Матвієнко, Забарний - я буду називати всю команду", - додав Шевченко.

Додамо

Дешам порівняв збірну України під орудою Шевченка та Петракова.

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