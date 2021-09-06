Шевченко назвав лідера збірної України на Євро-2020

Шевченко беззаперечним лідером "синьо-жовтих" на Євро-2020 назвав представника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка.

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"Є різні періоди - 3-4 місяці хтось знаходиться в кращій формі. Лідером на чемпіонаті Європи однозначно був Андрій Ярмоленко. Не маючи ігрової практики, він приїхав - і з перших днів ми бачили цю іскру в очах", - заявив Шевченко.

Також він пригадав про прогрес гравців під його орудою.

"Однозначно, Малиновський і Зінченко. Матвієнко, Забарний - я буду називати всю команду", - додав Шевченко.

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Дешам порівняв збірну України під орудою Шевченка та Петракова.