Шевченко назвав лідера збірної України на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, хто найбільше прогресував з футболістів за час його роботи з командою та пригадав лідера "синьо-жовтих". Слова фахівця наводить Tribuna.com, повідомляє УНН.
Шевченко беззаперечним лідером "синьо-жовтих" на Євро-2020 назвав представника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка.
Цитата:
"Є різні періоди - 3-4 місяці хтось знаходиться в кращій формі. Лідером на чемпіонаті Європи однозначно був Андрій Ярмоленко. Не маючи ігрової практики, він приїхав - і з перших днів ми бачили цю іскру в очах", - заявив Шевченко.
Також він пригадав про прогрес гравців під його орудою.
"Однозначно, Малиновський і Зінченко. Матвієнко, Забарний - я буду називати всю команду", - додав Шевченко.
Додамо
Дешам порівняв збірну України під орудою Шевченка та Петракова.