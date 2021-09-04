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Дешам порівняв збірну України під орудою Шевченка та Петракова

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам на прес-конференції поділився думками про майбутню зустріч проти України у відборі на ЧС-2023, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Цитата

Дешам розповів про схожість у грі збірної України під орудою різних тренерів.

“Я бачив матчі збірної України на Євро-2020 і її поєдинок в Казахстані. Помітив багато спільного між командами Андрія Шевченка та Олександра Петракова. У наших збірних вже є певна історія (взаємин — ред.). Звичайно, я буду дуже радий, якщо ми переможемо. Але ми усвідомлюємо силу збірної України”, — підкреслив наставник французів.

Доповнення

У збірної Франції також кілька важливих втрат. Зокрема, не прибули до Києва Н’Голо Канте, Корентен Толіссо і Кіліан Мбаппе.

Що передувало цьому

Збірна Франції у меншості зіграла внічию у грі з Боснією та Герцеговиною.

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