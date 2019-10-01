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Шевченко може стати наступним тренером "Мілану" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9968 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українець Андрій Шевченко потрапив до числа кандидатів на посаду головного тренера гранду італійського футболу "Мілану", повідомляє УНН з посиланням на Tuttomercatoweb.com.

Шевченко може стати наступним тренером "Мілану" - ЗМІ

Керівництво "Мілана" розглядає різні варіанти при виборі тренера, адже через негативні результати у відставку може бути відправлений Марко Джампаоло.

Зазначається, що у нинішнього наставника буде лише тиждень аби довести босам "россонері" свою необхідність та змінити становище клубу на краще.

Примітно, що останні три зустрічі в Серії А "Мілан" програв і займає лише 16 місце із 6 очками після шести турів.

Додамо також, Шевченко останні роки працює на чолі збірної України і у нинішній кампанії відбіркового циклу на Євро-2020 "жовто-блакитні" лідирують у своїй групі.

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