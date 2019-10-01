Шевченко может стать следующим тренером "Милана" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Украинец Андрей Шевченко попал в число кандидатов на пост главного тренера гранда итальянского футбола "Милан", сообщает УНН со ссылкой на Tuttomercatoweb.com.
Руководство "Милана" рассматривает различные варианты при выборе тренера, ведь из-за отрицательных результатов в отставку может быть отправлен Марко Джампаоло.
Отмечается, что у нынешнего наставника лишь неделю чтобы доказать боссам "россонери" свою необходимость и изменить положение клуба к лучшему.
Примечательно, что последние три встречи в Серии А "Милан" проиграл и занимает лишь 16 место с 6 очками после шести туров.
Добавим также, Шевченко последние годы работает во главе сборной Украины и в нынешней кампании отборочного цикла Евро-2020 "желто-голубые" лидируют в своей группе.