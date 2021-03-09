Шестеро людей постраждали при підриві саморобної бомби в школі в США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Учень школи в Ньюейго (штат Мічиган) приніс саморобний вибуховий пристрій в навчальний заклад і випадково привів його в дію посеред класа. Як поінформувала пресслужба місцевої поліції, в результаті події постраждали шестеро людей, передає УНН.
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“Попереднє розслідування показало, що 16-річний учень випадково привів в дію саморобний вибуховий пристрій, який приніс з собою”, — йдеться в розміщеному в Twitter повідомленні.
Деталі
В результаті господар бомби отримав поранення середнього ступеня тяжкості, четверо його однокласників — легкі травми, до допомоги медиків також звернулася класний керівник.
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Поліція і ФБР встановлюють обставини події та тип вибухової речовини.
За даними правоохоронних органів, інцидент стався в понеділок вранці.
Нагадаємо
На початку березня на території школи на Миколаївщині стався вибух, під завалами опинився чоловік.