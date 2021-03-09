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Шестеро людей постраждали при підриві саморобної бомби в школі в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Учень школи в Ньюейго (штат Мічиган) приніс саморобний вибуховий пристрій в навчальний заклад і випадково привів його в дію посеред класа. Як поінформувала пресслужба місцевої поліції, в результаті події постраждали шестеро людей, передає УНН.

Цитата

“Попереднє розслідування показало, що 16-річний учень випадково привів в дію саморобний вибуховий пристрій, який приніс з собою”, — йдеться в розміщеному в Twitter повідомленні.

Деталі

В результаті господар бомби отримав поранення середнього ступеня тяжкості, четверо його однокласників — легкі травми, до допомоги медиків також звернулася класний керівник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Щонайменше 98 людей загинули, сотні поранені через вибухи в Екваторіальній Гвінеї

Поліція і ФБР встановлюють обставини події та тип вибухової речовини.

За даними правоохоронних органів, інцидент стався в понеділок вранці.

Нагадаємо

На початку березня на території школи на Миколаївщині стався вибух, під завалами опинився чоловік.

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