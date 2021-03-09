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Шесть человек пострадали при подрыве самодельной бомбы в школе в США

Киев  •  УНН

 • 16121 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Ученик школы в Ньюейго (штат Мичиган) принес самодельное взрывное устройство в учебное заведение и случайно привел его в действие посреди класса. Как сообщила пресс-служба местной полиции, в результате происшествия пострадали шесть человек, передает УНН.

Цитата

“Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой”, — говорится в размещенном в Twitter сообщении.

Детали

В результате хозяин бомбы получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников — легкие травмы, к помощи медиков также обратилась классный руководитель.

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Полиция и ФБР устанавливают обстоятельства происшествия и тип взрывчатого вещества.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник утром.

Напомним

В начале марта на территории школы на Николаевщине произошел взрыв, под завалами оказался человек.

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