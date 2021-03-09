Шесть человек пострадали при подрыве самодельной бомбы в школе в США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Ученик школы в Ньюейго (штат Мичиган) принес самодельное взрывное устройство в учебное заведение и случайно привел его в действие посреди класса. Как сообщила пресс-служба местной полиции, в результате происшествия пострадали шесть человек, передает УНН.
Цитата
“Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой”, — говорится в размещенном в Twitter сообщении.
Детали
В результате хозяин бомбы получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников — легкие травмы, к помощи медиков также обратилась классный руководитель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как минимум 98 человек погибли, сотни ранены из-за взрывов в Экваториальной Гвинее
Полиция и ФБР устанавливают обстоятельства происшествия и тип взрывчатого вещества.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник утром.
Напомним
В начале марта на территории школы на Николаевщине произошел взрыв, под завалами оказался человек.