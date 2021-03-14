Шефредактора газети Bild відсторонили після скарг колег-жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Шефредактора популярної німецької газети Bild Юліана Райхельта тимчасово відсторонили від посади через звинувачення у зловживанні посадовим становищем, які пролунали на його адресу з боку колег-жінок. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Цитата:
"Шефредактор найпопулярнішої щоденної німецької газети Bild Юліан Райхельт тимчасово припиняє виконувати свої службові обов'язки", - цитує видання заяву німецької медіагрупи Alex Springer, яка є власником газети.
Деталі
Райхельт очолює газету з 2018 року і був відсторонений від посади на час проведення службового розслідування, пов'язаного зі звинуваченнями на його адресу у зловживанні владою та булінгу, висунутими проти нього декількома колегами-жінками.
У заяві медіагрупи зазначається, що Райхельт відкидає усі звинувачення і особисто попросив раду директорів відсторонити його від виконання службових обов'язків, поки не будуть з'ясовані всі обставини.
У заяві також сказано, що наразі "чітких доказів" винуватості Райхельта не виявлено, але розслідування триває і ведеться "в усіх напрямках", а також "оцінюється достовірність і чесність усіх причетних".
До слова
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про посилення гендерної нерівності під час пандемії. Вона вказала, що зусилля федерального уряду - це не більше, але й не менше, ніж рівні можливості для чоловіків і жінок і реальна рівність.