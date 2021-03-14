Шеф-редактора газеты Bild отстранили после жалоб коллег-женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Шеф-редактора популярной немецкой газеты Bild Юлиана Райхельта временно отстранили от должности по обвинению в злоупотреблении служебным положением, прозвучавшем в его адрес со стороны коллег-женщин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Цитата:
"Шеф-редактор популярной ежедневной немецкой газеты Bild Юлиан Райхельт временно прекращает выполнять свои служебные обязанности", - цитирует издание заявление немецкой медиагруппы Alex Springer, которая является владельцем газеты.
Детали
Райхельт возглавляет газету с 2018 года и был отстранен от должности на время проведения служебного расследования, связанного с обвинениями в его адрес в злоупотреблении властью и буллинге, выдвинутыми против него несколькими коллегами-женщинами.
В заявлении медиагруппы отмечается, что Райхельт отвергает все обвинения и лично попросил совет директоров отстранить его от исполнения служебных обязанностей, пока не будут выяснены все обстоятельства.
В заявлении также сказано, что в настоящее время "четких доказательств" виновности Райхельта не обнаружено, но расследование продолжается и ведется "по всем направлениям", а также "оценивается достоверность и честность всех причастных".
К слову
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии. Она указала, что усилия федерального правительства - это не больше, но и не меньше, чем равные возможности для мужчин и женщин и реальное равенство.