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21:00 • 40707 просмотра

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20:50 • 58801 просмотра

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Шеф-редактора газеты Bild отстранили после жалоб коллег-женщин

Шеф-редактора газеты Bild отстранили после жалоб коллег-женщин

Киев  •  УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Шеф-редактора популярной немецкой газеты Bild Юлиана Райхельта временно отстранили от должности по обвинению в злоупотреблении служебным положением, прозвучавшем в его адрес со стороны коллег-женщин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Цитата:

"Шеф-редактор популярной ежедневной немецкой газеты Bild Юлиан Райхельт временно прекращает выполнять свои служебные обязанности", - цитирует издание заявление немецкой медиагруппы Alex Springer, которая является владельцем газеты.

Детали

Райхельт возглавляет газету с 2018 года и был отстранен от должности на время проведения служебного расследования, связанного с обвинениями в его адрес в злоупотреблении властью и буллинге, выдвинутыми против него несколькими коллегами-женщинами.

В заявлении медиагруппы отмечается, что Райхельт отвергает все обвинения и лично попросил совет директоров отстранить его от исполнения служебных обязанностей, пока не будут выяснены все обстоятельства.

В заявлении также сказано, что в настоящее время "четких доказательств" виновности Райхельта не обнаружено, но расследование продолжается и ведется "по всем направлениям", а также "оценивается достоверность и честность всех причастных".

К слову

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии. Она указала, что усилия федерального правительства - это не больше, но и не меньше, чем равные возможности для мужчин и женщин и реальное равенство.

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