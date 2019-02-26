Шакіру викликали в суд Іспанії

За версією слідства, виконавиця ухилялася від сплати прибуткового податку і податку на майно в період з 2012 по 2014 рік, протягом яких, за словами представників прокуратури, жила в регіоні. Йдеться сумі в 14,5 млн євро, які співачка приховувала через компанії, зареєстровані в офшорних зонах. Представники Шакіри після пред'явлення їй обвинувачень, зі свого боку, заявили, що співачка не проживала постійно в Іспанії до 2015 року і виконала всі свої податкові зобов'язання.

З 2010 по 2017 роки Шакіра знаходилась в стосунках з іспанським футболістом Жераром Піке. Однак на облік в податкові органи Іспанії вона встала тільки в 2015 році. Таким чином, податківці підозрюють, що протягом чотирьох років співачка ухилялася від сплати податків в Іспанії, хоча більшу частину часу жила на території цієї країни.



Як повідомляв УНН, в 2014 році співачка Шакіра стала рекордсменкою за кількістю передплатників в Facebook .