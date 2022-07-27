Шахтарі знайшли рожевий алмаз, який вважається найбільшим за останні 300 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Гірники в Анголі виявили рідкісний чистий рожевий алмаз, який вважається найбільшим із знайдених за останні 300 років, повідомив у середу австралійський оператор родовища, передає УНН.
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Рожевий алмаз вагою 170 карат, що отримав назву Lulo Rose, був виявлений на руднику Луло багатому алмазами північному сході країни і є одним із найбільших коли-небудь знайдених рожевих алмазів, йдеться у заяві Lucapa Diamond Company.
Хоча Lulo Rose має бути огранований і відполірований, у процесі, коли камінь втрачає 50 відсотків своєї ваги, аналогічні рожеві діаманти продаються за рекордно високими цінами.
"Рожева зірка" вагою 59,6 карата була продана на аукціоні у Гонконгу у 2017 році за 71,2 мільйона доларів США. Камінь залишається найдорожчим із колись проданих діамантів.