Шахтарі знайшли рожевий алмаз, який вважається найбільшим за останні 300 років

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Рожевий алмаз вагою 170 карат, що отримав назву Lulo Rose, був виявлений на руднику Луло багатому алмазами північному сході країни і є одним із найбільших коли-небудь знайдених рожевих алмазів, йдеться у заяві Lucapa Diamond Company.

Хоча Lulo Rose має бути огранований і відполірований, у процесі, коли камінь втрачає 50 відсотків своєї ваги, аналогічні рожеві діаманти продаються за рекордно високими цінами.

"Рожева зірка" вагою 59,6 карата була продана на аукціоні у Гонконгу у 2017 році за 71,2 мільйона доларів США. Камінь залишається найдорожчим із колись проданих діамантів.