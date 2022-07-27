Шахтеры нашли розовый алмаз, который считается самым большим за последние 300 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Горняки в Анголе обнаружили редкий чистый розовый алмаз, который считается самым большим из найденных за последние 300 лет, сообщил в среду австралийский оператор месторождения, передает УНН.
Детали
Розовый алмаз весом 170 карат, получивший название Lulo Rose, был обнаружен на руднике Луло богатом алмазами на северо-востоке страны и является одним из крупнейших когда-либо найденных розовых алмазов, говорится в заявлении Lucapa Diamond Company.
Хотя Lulo Rose должен быть огранен и отполирован, в процессе, когда камень теряет 50 процентов своего веса, аналогичные розовые бриллианты продаются по рекордно высоким ценам.
"Розовая звезда" весом 59,6 карата была продана на аукционе в Гонконге в 2017 году за 71,2 миллиона долларов США. Камень остается самым дорогим из проданных бриллиантов.