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"Шахтар" зазнав розгромного фіаско на старті Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Єдиний представник України донецький "Шахтар" домашнім поєдинком у групі С з "Манчестер Сіті" розпочав виступ у Лізі чемпіонів, передає кореспондент УНН.

Перший момент у зустрічі виник у воріт гостей. Марлос наважився на напрочуд потужний постріл з-за меж карної зони — точності українцю не вистачило. В середині тайму Габріель Жезус мав хорошу позицію для взяття воріт, але в останнім момент “гірникам” вдалося перевести м’яч на кутовий.

Через кілька хвилин “міщани” відкрили рахунок. Ріад Марез забив м’яч у порожню сітку воріт завдяки відскоку м’яча від штанги. На 35 хвилині український колектив втратив найкращу нагоду аби відігратися — Жуніор Мораес не зумів пробити Едерсона при побаченні з воротарем. Натомість англійці реалізували свій момент. Провал у центрі захисту донеччан призвів до розстрілу Пятова у виконанні Гюндогана.

У другій половині варто згадати пожежу у штрафному майданчику господарів, коли Пятов сейвом врятував партнерів після спроби Гюндогану, а далі м’яч від Стерлінга потрапив у штангу. Поєдинок продовжився на зустрічних курсах — “гірники” почали більше відкриватися і отримали третій м’яч, пропустивши контратаку. Автором голу став Гарбіель Жезус (0:3).

Відзначимо, що український легіонер “МС” Олександр Зінченко провів на полі повний поєдинок.

Додамо, у другому турі змагань “Шахтар” 1 жовтня відправиться у гості до італійської “Аталанти”.

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