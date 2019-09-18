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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 62277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103592 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110556 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Шахтер" потерпел разгромное фиаско на старте Лиги чемпионов

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" домашним поединком в группе С с "Манчестер Сити" начал выступление в Лиге чемпионов, передает корреспондент УНН.

Первый момент во встрече возник у ворот гостей. Марлос решился на удивление мощный выстрел из-за пределов штрафной — точности украинцу не хватило. В середине тайма Габриэль Жезус имел хорошую позицию для взятия ворот, но в последний момент “горнякам” удалось перевести мяч на угловой.

Через несколько минут “горожане” открыли счет. Риад Марез забил мяч в пустую сетку ворот благодаря отскока мяча от штанги. На 35 минуте украинский коллектив потерял лучшую возможность чтобы отыграться — Жуниор Мораес не сумевший пробить Эдерсона при свидании с вратарем. Зато англичане реализовали свой момент. Провал в центре защиты дончан привел к расстрелу Пятова в исполнении Гюндогана.

Во второй половине стоит вспомнить пожар в штрафной хозяев, когда Пятов сейвом спас партнеров после попытки Гюндоган, а дальше мяч от Стерлинга попал в штангу. Поединок продлился на встречных курсах — “горняки” стали больше открываться и получили третий мяч, пропустив контратаку. Автором гола стал Гарбиель Жезус (0:3).

Отметим, что украинский легионер “МС” Александр Зинченко провел на поле полный поединок.

Добавим, во втором туре соревнований “Шахтер” 1 октября отправится в гости к итальянской “Аталанты”.

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