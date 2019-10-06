"Шахтар" у матчі з "Дніпро-1" продовжив виграшну серію в ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У десятому турі чемпіонату України з футболу (Прем’єр-ліга) "Шахтар" на виїзді зустрічався з "Дніпром-1", передає кореспондент УНН.
Вже у дебюті зустрічі перше загострення від “гірників” було завершено голом. Степаненко навісив м’яч на дальню стійку, де у падінні м’яч головою переправив у сітку Жуніор Мораес — 0:1. Перший удар від “Дніпро-1” відбувся на 18 хвилині — Пятов з труднощами впорався з пострілом Супряги.
В середині тайму Бондар вибачив господарів, запустивши м’яч над поперечиною з кількох метрів від рамки. Валерій Юрчук врятував “Дніпро-1” після штрафного від Алана Патріка (54 хв). Крапка у зустрічі була поставлена на 83 хвилині — Тайсон розстріляв Юрчука (2:0).
Додамо, в активі “помаранчево-чорних” максимально можливі 30 очок в 10 турах. “Дніпро-1” йде 7-м — 11 балів.