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"Шахтер" в матче с "Днепр-1" продолжил выигрышную серию в ЧУ

Киев • УНН

 • 9196 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В десятом туре чемпионата Украины по футболу (Премьер-лига) “Шахтер” на выезде встречался с “Днепром-1”, передает корреспондент УНН.

"Шахтер" в матче с "Днепр-1" продолжил выигрышную серию в ЧУ

Уже в дебюте встречи первого обострения от “горняков” было завершено голом. Степаненко навесил мяч на дальнюю штангу, где в падении мяч головой переправил в сетку Жуниор Мораес — 0:1. Первый удар от “Днепр-1” состоялся на 18 минуте — Пятов с трудом справился с выстрелом упряжи.

В середине тайма Бондарь простил хозяев, запустив мяч над перекладиной с нескольких метров от рамки. Валерий Юрчук спас “Днепр-1” после штрафного от Алана Патрика (54 мин). Точка во встрече была поставлена на 83 минуте — Тайсон расстрелял Юрчука (2:0).

Добавим, в активе “оранжево-черных” максимально возможные 30 очков в 10 турах. “Днепр-1” идет 7-м — 11 баллов.

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