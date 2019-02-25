"Шахтар" відсвяткував виграш у центральній грі туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У заключній баталії 19-го туру Української Прем'єр-ліги зустрілись перша та третя команди таблиці - "Шахтар" приймав "Олександрію", передає кореспондент УНН.
Вже на 14 хвилині гарна комбінація у виконанні Марлоса та Тайсона закінчилася взяттям воріт першого. З непоганої ситуації згодом ударом у штрафній відзначився гравець "Олександрії" – повз площину. Через 20 хвилин вишукана передача Марлоса практично по воротарській лінії знайшла Мораєса і бразильський нападник подвоїв результат.
По перерві "гірники" заробили право на пенальті, але не реалізував Марлос (кіпер Паньків відзначився сейвом) – 2:0.
Додамо, "Шахтар" зберіг 7-миочковий гандикап над "Динамо" (48 і 41) та продовжує перебувати на вершині ліги. "Олександрія третя (36).