“Шахтар” розгромив суперника на старті Юнацької Ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У 1-му турі Юнацької ліги УЄФА “Шахтар” U-19 розгромно переміг молдавський “Шериф”, передає УНН з посиланням на сайт “гірників”.
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Команди обережно почали, не створюючи великої кількості моментів у дебюті. Єдиний м’яч до перерви забив Векленко на 37 хвилині. У другому таймі “Шахтар” продовжив домінування й зумів чотири рази відзначитись. Голи до свого активу занесли Сігеєв, Гончарук, Глущенко та Погорілий (5:0).
У наступному турі єврокубка юні “гірники” 28 вересня прийматимуть міланський “Інтер”, а вже 18 вересня в матчі чемпіонату “Шахтар” удома зіграє з однолітками з “Маріуполя”.
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Також юнацька команда “Шахтаря” зіграє у даному турнірі із “Інтером” та “Реалом”.