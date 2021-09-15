"Шахтер" разгромил соперника на старте Юношеской Лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В 1-м туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 крупно победил молдавский "Шериф", передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Детали
Команды осторожно начали, не создавая большого количества моментов в дебюте. Единственный мяч до перерыва забил Векленко на 37 минуте. Во втором тайме "Шахтер" продлил доминирование и сумел четыре раза отличиться. Голы в свой актив занесли Сигеев, Гончарук, Глущенко и Погорелый (5: 0).
В следующем туре еврокубка юные "горняки" 28 сентября будут принимать миланский "Интер", а уже 18 сентября в матче чемпионата "Шахтер" дома сыграет со сверстниками из "Мариуполя".
Дополнение
Также юношеская команда «Шахтера» сыграет в данном турнире с "Интером" и "Реалом".