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"Шахтар" продовжив переможну серію в чемпіонаті України

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У дев'ятому турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймав рівненський "Верес", повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників".

Деталі

До перерви команди обмінялися голами. Гол у власні ворота забив футболіста "Вереса" Мірошник, а за гостей відзначився Пасіч. У другій половині "Шахтар" зумів тричі забити. Голами відзначилися Тете, Марлос і Траоре – 4:1.

Цитата

"У першому таймі ми зіграли добре, але, можливо, не надто були впевненими в собі. Не вважаю, що ми вже думали про "Інтер". Питання в тому, що в старті вийшло багато хлопців, які цього сезону мало грали. І в нас на полі багато молодих. Крім Пятова, Марлоса та Кривцова майже всім близько 20–21 року. Часом є проблема браку досвіду, і коли ми мали б закрити матч, він ще лишався відкритим. Я вважаю, що сьогодні ми здобули важливу перемогу для молодих футболістів і загалом важливу в чемпіонаті", - сказав тренер "Шахтаря" Де Дзербі.

Доповнення

"Шахтар" набрав 22 очки і йде другим після "Динамо". 28 вересня "гірники" на НСК "Олімпійський" прийматимуть чемпіона Італії міланський "Інтер"

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