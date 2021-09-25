"Шахтер" продлил победную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В девятом туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал ровенский "Верес", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Детали
До перерыва команды обменялись голами. Гол в свои ворота забил футболиста "Вереса" Мельник, а за гостей отличился Пасич. Во второй половине "Шахтер" сумел трижды забить. Голами отметились Тете, Марлос и Траоре - 4:1.
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"В первом тайме мы сыграли хорошо, но, возможно, не слишком были уверены в себе. Не думаю, что мы уже думали об "Интере". Вопрос в том, что в старте вышло много ребят, которые в этом сезоне мало играли. И у нас на поле много молодых. Кроме Пятова, Марлоса и Кривцова почти всем около 20-21 года. Иногда проблема нехватки опыта, и когда мы должны закрыть матч, он еще оставался открытым. Я считаю, что сегодня мы одержали важную победу для молодых футболистов и вообще важную в чемпионате", - сказал тренер "Шахтера" Де Дзерби.
Дополнение
"Шахтер" набрал 22 очка и идет вторым после "Динамо". 28 сентября "горняки" на НСК "Олимпийский" будут принимать чемпиона Италии миланский "Интер"