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"Шахтар" оприлюднив заявку на майбутній сезон УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Чинний чемпіон України донецький "Шахтар" подав у Прем'єр-лігу офіційну заявку для участі у внутрішніх змаганнях сезону-2018/19. Про це інформує сайт клубу, передає УНН.

У заявку за списком А і Б потрапили 26 футболістів:

воротарі: 1 (номер) Олексій Шевченко, 30 - Андрій Пятов, 55 - Олег Кудрик;

захисники: 2 - Богдан Бутко, 4 - Сергій Кривцов, 5 - Давид Хочолава, 18 - Іван Ордець, 22 - Микола Матвієнко, 31 - Ісмаїлі, 44 - Ярослав Ракицький, 94 - Олег Данченко;

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півзахисники: 6 - Тарас Степаненко, 7 - Тайсон, 9 - Дентіньо, 11 - Марлос, 21 - Алан Патрік, 23 - Веллінгтон Нем, 27 - Майкон, 28 - Сіпріано, 29 - Андрій Тотовицький, 50 - Сергій Болбат, 59 - Олександр Зубков, 74 - Віктор Коваленко, 99 - Фернандо;

нападники: 8 - Оларенважу Кайоде, 10 - Жуніор Мораес.

Примітно, що на даний момент в заявці немає бразильського фулбека Додо та аргентинського нападника Густаво Бланко-Лещука.

Зауважимо, що зміни в заявці гравців можуть бути здійснені до 31 серпня включно.

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