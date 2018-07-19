"Шахтер" обнародовал заявку на предстоящий сезон УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" подал в Премьер-лигу официальную заявку для участия во внутренних соревнованиях сезона-2018/19. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
В заявку по списку А и Б попали 26 футболистов:
вратари: 1 (номер) Алексей Шевченко, 30 - Андрей Пятов, 55 - Олег Кудрик;
защитники: 2 - Богдан Бутко, 4 - Сергей Кривцов, 5 - Давид Хочолава, 18 - Иван Ордец, 22 - Николай Матвиенко, 31 - Исмаили, 44 - Ярослав Ракицкий, 94 - Олег Данченко;
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полузащитники: 6 - Тарас Степаненко, 7 - Тайсон, 9 - Дентиньо, 11 - Марлос, 21 - Алан Патрик, 23 - Веллингтон Нем, 27 - Майкон, 28 - Сиприано, 29 - Андрей Тотовицкий, 50 - Сергей Болбат, 59 - Александр Зубков, 74 - Виктор Коваленко, 99 - Фернандо;
нападающие: 8 - Оларенважу Кайоде, 10 - Жуниор Мораес.
Примечательно, что на данный момент в заявке на форуме нет бразильского фулбэка Додо и аргентинского нападающего Густаво Бланко-Лещука.
Заметим, что изменения в заявке игроков могут быть осуществлены до 31 августа включительно.