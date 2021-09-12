"Шахтар" обіграв "Днірпо-1" та продовжив гонитву за "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У одному з центральних матчів 7-го туру Української Прем’єр-ліги “Шахтар” приймав “Дніпро-1”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “помаранчево-чорних”.
Деталі
“Гірники” від перших хвилин чималими силами пішли вперед і притиснули суперника до його воріт. Уже в дебюті небезпечний удар Тете не без проблем парирував Кожокару, а кілька гострих прострілів Ісмаїлі блокували захисники. Проте зрештою ця стартова агресія дала свої плоди: на 15-й хвилині Фернандо взяв гру на себе, змістився ближче до центру і з-за меж штрафного майданчика пробив саме в правий кут — 1:0.
Наступний гол довелося чекати аж до кінця матчу. Буркінійський бомбардир свій гол знайшов, коли на 87-й хвилині, отримавши передачу від Алана Патріка, прикрив м’яч корпусом, розвернувся і точно пробив з-під Сватка.
Отже, 2:0 — “Шахтар” виграв у “Дніпра-1” і готується до старту в груповому раунді Ліги чемпіонів. Вже 15-го вересня “гірники” на виїзді проведуть перший матч із “Шерифом”.
Що передувало
“Олександрія” продовжила безпрограшну серію та наблизилася до лідера УПЛ.