"Олександрія" продовжила безпрограшну серію та наблизилася до лідера УПЛ

Деталі

Гольових моментів поблизу обох воріт було не так і багато, обидві команди воліли переходити з оборони в напад завдяки довгим пасам зі своєї половини поля. У принципі, більшу частину ігрового часу мала місце рівна гра, де в певні мікроперіоди переважали то господарі поля, то гості.

У другому таймі підопічним Юрія Гури вдалося відкрити рахунок зусиллями Сергія Гриня, опісля чого вони стали діяти в улюбленій манері: з пресингом, із акуратною грою в обороні, з небезпечними контратаками. Протиставити цьому "Інгулець" зміг високу інтенсивність дій, утім, принаймні зрівняти рахунок гості не зуміли – 1:0.

Таким чином петровці перервали успішну серію матчів із двох перемог поспіль. Натомість "Олександрія" вже п'ять матчів поспіль не програє в УПЛ.

Доповнення

"Олександрія" набрала 14 очок і вийшла на друге місце. Відставання від лідера "Динамо" складає лише два бали.