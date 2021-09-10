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"Олександрія" продовжила безпрограшну серію та наблизилася до лідера УПЛ

Київ • УНН

 • 20139 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Матчем між "Олександрією" та "Інгульцем" стартував розіграш сьомого туру Української Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Гольових моментів поблизу обох воріт було не так і багато, обидві команди воліли переходити з оборони в напад завдяки довгим пасам зі своєї половини поля. У принципі, більшу частину ігрового часу мала місце рівна гра, де в певні мікроперіоди переважали то господарі поля, то гості.

У другому таймі підопічним Юрія Гури вдалося відкрити рахунок зусиллями Сергія Гриня, опісля чого вони стали діяти в улюбленій манері: з пресингом, із акуратною грою в обороні, з небезпечними контратаками. Протиставити цьому "Інгулець" зміг високу інтенсивність дій, утім, принаймні зрівняти рахунок гості не зуміли – 1:0.

Таким чином петровці перервали успішну серію матчів із двох перемог поспіль. Натомість "Олександрія" вже п'ять матчів поспіль не програє в УПЛ.

Доповнення

"Олександрія" набрала 14 очок і вийшла на друге місце. Відставання від лідера "Динамо" складає лише два бали.

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