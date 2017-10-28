"Шахтар" не зумів переграти "Сталь"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У грі-відкритті 14-го туру Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" на стадіоні "Металіст" не зумів переграти кам'янську "Сталь", передає УНН.
Старт баталії вийшов на користь "гірників". Спочатку удар Марлоса з близької відстані парирував кіпер гостей, а згодом трьоходівка у виконанні Тайсона, Бутка і Феррейри завершилася голом останнього.
У середині наступного відрізку зустрічі оборонці "помаранчево-чорних" залишили без нагляду серба Неманью Обрадовіча і нападник завдав точного удару у кут воріт – 1:1.
Таким чином, "Шахтар" третій матч в сезоні УПЛ завершив унічию та з 33 очками залишається на вершині турнірної таблиці. "Сталевари" набрали 10 пунктів – 11 місце.
Додамо, що у наступному турі чемпіонату донеччани зіграють в гостях з "Маріуполем", а "Сталь" на виїзді змагатиметься з "Карпатами".