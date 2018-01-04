"Шахтар" і "Динамо" увійшли до топ-50 найдорожчих команд світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Британське видання Soccerex оприлюднило рейтинг "Football Finance 100" – найбагатших футбольних клубів світу, передає УНН.
Донецький "Шахтар" посів 22-е місце із футбольним фінансовим індексом у 0,993, а загальна вартість гравців становила 108 млн євро. Київське "Динамо" опинилось на 41-му рядку. Індекс "біло-синіх" становить 0,574, вартість футболістів – 87 млн євро.
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Так виглядає десятка найдорожчих клубів світу:
1. "Манчестер Сіті" (Англія) з футбольним фінансовим індексом 4,883
2. "Арсенал" (Англія), 4,559
3. "ПСЖ" (Франція), 4,128
4. "Гуанчжоу Евергранд" (Китай), 3,423
5. "Тотенхем" (Англія), 2,591
6. "Реал" (Іспанія)
7. "Манчестер Юнайтед" (Англія)
8. "Ювентус" (Італія)
9. "Челсі" (Англія)
10. "Баварія" (Німеччина).
Рейтинг складався за спеціальним футбольним фінансовим індексом, розробленим Soccerex. Ключовими змінними в розрахунках були ігрові активи (вартість футболістів), фіксовані активи (стадіон, база та інша нерухомість), банківські рахунки, інвестиційний потенціал власника, борги клубу.