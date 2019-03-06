Шахістки збірної України з нічиєї розпочали виступи на командному ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Жіноча збірна України зіграла внічию (2:2) зі збірною США в 1-му турі командного чемпіонату світу, що стартував у Астані, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
На 1-й дошці перемогла Марія Музичук, але на 2-й програла білими Анна Ушеніна. Нічиї підписали Інна Гапоненко і Наталя Букса.
В інших поєдинках Вірменія розгромила Єгипет 4:0, Росія виявилася сильнішою за Казахстан 3:1, Угорщина поступилася Китаю 1,5:3,5, а Індія та Грузія розписали мирову 2:2.
Зазначимо, що завтра “жовто-блакитні” зустрінуться з командою Єгипту.
Додамо, що чоловіча збірна України в ЧС-2019 участі не бере.