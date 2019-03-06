Шахматистки сборной Украины с ничьей начали выступления на командном ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Женская сборная Украины сыграла вничью (2:2) со сборной США в 1-м туре командного чемпионата мира, который стартовал в Астане, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
На 1-й доске победила Мария Музычук, но на 2-й проиграла белыми Анна Ушенина. Ничьи расписали Инна Гапоненко и Наталья Букса.
В других поединках Армения разгромила Египет 4:0, Россия оказалась сильнее Казахстана 3:1, Венгрия уступила Китаю 1,5:3,5, а Индия и Грузия расписали мировую 2:2.
Отметим, что завтра “желто-голубые” встретятся с командой Египта.
Добавим, что мужская сборная Украины в ЧМ-2019 не участвует.