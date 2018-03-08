Шахіст з України виборов нагороду на турнірі в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Український гросмейстер Віталій Бернадський посів друге місце на турнірі “16th International Khazar Cup 2018”, що фінішував в Ірані, повідомляє УНН з посиланням на спільноту Українські шахи.
Наш земляк набрав 6,5 очка — стільки ж, як і ще четверо учасників. Але додатковий коефіцієнт “поставив” Бернадського другим.
Відзначимо, що у турнірі взяли участь 57 шахістів з України, Ірану, Італії, Бельгії, Індії, Грузії, Росії, Узбекистану, Іраку, Росії.
Нагадаємо, що у минулому році Бернадський тріумфував на змаганнях у Вірменії та ставав призером у Греції.