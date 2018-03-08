Шахматист из Украины завоевал награду на турнире в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Украинский гроссмейстер Виталий Бернадский занял второе место на турнире “16th International Khazar Cup 2018”, финишировавший в Иране, сообщает УНН со ссылкой на сообщество Украинский шахматы.
Наш земляк набрал 6,5 очка — столько же, как и еще четверо участников. Но дополнительный коэффициент “поставил” Бернадского вторым.
Отметим, что в турнире приняли участие 57 шахматистов из Украины, Ирана, Италии, Бельгии, Индии, Грузии, России, Узбекистана, Ирака, России.
Напомним, что в прошлом году Бернадский торжествовал на соревнованиях в Армении и становился призером в Греции.