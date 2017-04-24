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Сезонні ярмарки відбудуться у Києві 25-30 квітня

Сезонні ярмарки відбудуться у Києві 25-30 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В усіх районах столиці з 25 по 30 квітня пройдуть сезонні ярмарки. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Із 25 до 30 квітня з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у столиці пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів", - йдеться у повідомленні.

25 квітня (вівторок) 2017 року у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;

Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;

Дніпровському районі – вул. І. Микитенка, 21-27;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, перетин вулиць О.
Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

26 квітня (середа) 2017 року у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
Печерському районі – перетин вулиць Великої Васильківської і Фізкультури ;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.

27 квітня (четвер) 2017 року у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської і Антоновича);
Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;
Печерському районі – вул. Московська, 2;
Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

28 квітня (п’ятниця) 2017 року у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П.
Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
Оболонському районі – вул. Ф. Максименка, 14-16;
Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний;
Подільському районі – вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
Солом’янському – вул. Освіти (в межах в межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

29 квітня (субота) 2017 року у:

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.

30 квітня (неділя) 2017 року у:

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.

Як повідомляв УНН 24 квітня, два райони Києва можуть залишитися без гарячої води.

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