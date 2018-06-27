Сейм Польщі ухвалив зміни до закону із забороною "бандеризму"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Сейм Польщі - нижня палата польського парламенту - ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Зміни підтримало 388 депутатів, проти було 25, утрималися від голосування 5 осіб.
Згідно з рішенням польських депутатів, скасовано положення про кримінальну відповідальність за приписування польському народові або державі відповідальності за злочини нацистської Німеччини. Це статті 55a та 55b закону.
При цьому видання Dzieje зазначає, що раніше сейм Польщі відхилив всі зміни, запропоновані опозицією, в тому числі представників партії "Громадянська платформа", яка хотіла скасувати положення закону про ІНП щодо "злочинів українських націоналістів".
Про те, щоб невідкладно включити розгляд змін до закону про ІНП у порядок денний сьогоднішнього засідання, клопотався прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький. За його словами, у правилах, які введено в дію 1 березня, не враховано міжнародних реалій, і вони "почали діяти контропродуктивно".
"Ми ні від чого не відмовляємося, зреалізовано набагато більше, ніж ми передбачили", – сказав очільник уряду Польщі.
Тепер ці зміни має розглянути сенат Польщі.
Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що набули чинності 1 березня, які передбачали покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також Україні.