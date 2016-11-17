Сейм Литви закликав країни ЄС продовжити санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сейм Литви прийняв резолюцію, в якій закликає країни-членів ЄС продовжити санкції проти РФ до повного виконання Мінських угод, передає УНН з посиланням на прес-службу сейму Литви.
“Сейм Литви рішуче підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність України та закликає держави ЄС продовжити санкції щодо Російської Федерації до повної реалізації Мінських угод”, — йдеться в повідомленні.
Також в резолюції наголосили, що необхідною умовою для відновленні миру і стабільності на Сході України є виконання Мінських угол, зокрема шляхом припинення бойових дій.
“Спроба послабити чи зняти санкції стосовно РФ заохотили б агресивну політику Росії й підвищили б загрозу для безпеки України, Литви та всієї Європи”, — наголосили в парламенті.
Нагадаємо, ЄС і Б.Обама обговорять продовження санкцій проти РФ.