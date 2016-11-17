Сейм Литвы призвал страны ЕС продлить санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает стран-членов ЕС продлить санкции против РФ до полного выполнения Минских соглашений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу сейма Литвы.
"Сейм Литвы решительно поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает государства ЕС продлить санкции в отношении Российской Федерации до полной реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.
Также в резолюции отметили, что необходимым условием для восстановлении мира и стабильности на Востоке Украины является выполнение Минских соглашений, в частности путем прекращения боевых действий.
"Попытка ослабить или снять санкции в отношении РФ поощрили бы агрессивную политику России и повысили бы угрозу для безопасности Украины, Литвы и всей Европы", - отметили в парламенте.
Напомним, ЕС и Б.Обама обсудят продление санкций против РФ .