"Севілья" вперше за останні 60 років пробилась у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Андалузька “Севілья” всього вдруге в історії вийшла в чвертьфінал найпрестижнішого єврокубку — Ліги чемпіонів, після загальної перемоги над “Манчестер Юнайтед” з рахунком 2:1, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Перший м’яч у другому протистоянні 1/8 фіналу, яке проходило на “Олд Траффорд”, був забитий лише в другій половині другого тайму. Віссам Бен-Йеддер відзначився точним ударом в нижній кут всього через дві хвилини після виходу на заміну. Потім французький форвард оформив дубль, замкнувши подачу на дальній штанзі, і поставив “МЮ” у вкрай важке становище.
У кінцівці Ромелу Лукаку один м’яч відіграв, але цього не вистачило. Давид де Хеа в доданий час завадив Бен-Йеддеру зробити хет-трик, не давши йому реалізувати вихід один на один, проте це не зіпсувало настрій “Севільї”, яка вперше за 60 років пробилася в чвертьфінал головного клубного турніру Європи.
Примітно, що Бен-Йеддер забив вісім м’ячів у семи матчах цієї Ліги чемпіонів.
Зауважимо, що “червоні дияволи” зазнали першої поразки у єврокубковому матчі на своєму полі після останньої гри Алекса Фергюсона в Лізі чемпіонів.
Додамо також, раніше до чвертьфіналу ЛЧ пробився “Реал”, “Ювентус”, “Рома”, “Манчестер Сіті” та “Ліверпуль”.