"Севилья" впервые за последние 60 лет пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Андалузская “Севилья” всего второй раз в истории вышла в четвертьфинал престижнейшего еврокубка — Лиги чемпионов, после общей победы над “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:1, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Первый мяч во втором противостоянии 1/8 финала, который проходил на “Олд Траффорд”, был забит лишь во второй половине второго тайма. Виссам Бен-Йеддер отметился точным ударом в нижний угол всего через две минуты после выхода на замену. Затем французский форвард оформил дубль, замкнув подачу на дальней штанге, и поставил “МЮ” в крайне тяжелое положение.
В концовке Лукаку один мяч отыграл, но этого не хватило. Давид де Хеа в добавленное время помешал Бен-Йеддеру сделать хет-трик, не дав ему реализовать выход один на один, однако это не испортило настроение “Севильи”, которая впервые за 60 лет пробилась в четвертьфинал главного клубного турнира Европы.
Примечательно, что Бен-Йеддер забил восемь мячей в семи матчах этой Лиги чемпионов.
Заметим, что “красные дьяволы” потерпели первое поражение в еврокубковом матче на своем поле после последней игры Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов.
Добавим также, ранее в четвертьфинал ЛЧ пробился “Реал”, “Ювентус”, “Рома”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуль”.