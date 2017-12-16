Сестри Семеренко потрапили до топ-10 гонки переслідування в Ансі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У французькому Ансі завершилася жіноча гонка переслідування в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону, передає кореспондент УНН.
Віта Семеренко мала шанси зачепитися за другу поспіль нагороду на етапі Кубку світу, але на заключному вогневому рубежі вона не змогла закрити відразу три мішені і фінішувала 8-ю (+1:24,0 хв) попри те, що українка перші три рубежі відстрілялася на нуль. Лише на 0,9 секунди від неї відстала сестра Валентина Семеренко (1) – 9 сходинка.
До тридцятки кращих також увійшла Анастасія Меркушина 28-ма (2) та Олена Підгрушна (1), яка зазнала падіння на фінішній прямій.
Примітно, що гонку пропускала один із лідерів збірної Юлія Джима.
Зауважимо, що "золото" на рахунку німкені Лаури Дальмайєр (1), "срібло" - у словачки Анастасії Кузьминої (4), "бронза" - за італійкою Лізою Віттоцці (1).
Додамо також, сьогодні у Франції пройде гонка переслідування серед чоловіків.
Нагадаємо, Семеренко здобула бронзову медаль на етапі Кубку світу з біатлону.